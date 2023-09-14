Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: Vakti geldiğinde sorumluluğu tamamen size bırakacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de "Gençlik Buluşması" programında yaptığı konuşmada, hayatın her alanında gençlere yol açmanın gayreti içinde olduklarını belirterek, "Biz gençleri arka bahçemiz olarak görmedik. Vakti geldiğinde ülkeye hizmet etme sorumluluğunu tamamen size bırakacağız." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen “Gençlik Buluşması” programında konuştu. Flaş açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerin birinci partisiyiz, vakti geldiğinde ülkeye hizmet etme sorumluluğunu tamamen size bırakacağız." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Edirne'den Şemdinli'ye, Mersin'den Rize'ye, kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına ülkemizin her köşesini temsil eden gençlerimizle bugün buradayız.

Burada Türkiye'nin her ilinde her ilçesinde temsilciliği olan gençlik hareketi temsilciliğinden söz ediyoruz. Sizler teşkilatlanma yaygınlığı ile dünyanın en güçlü gençlik teşkılatının mensuplarısınız. Rabbime bana sizler gibi dava arkadaşları verdiği için hamdediyorum.

Ziyaret ettiğimiz tüm illerimizde gençlerimiz ile bir araya gelmeye önem veriyoruz. Gençlere arka bahçemiz olarak bakmadık tam tersi emaneti teslim edeceğimiz arkadaşlarımız olarak gördük.

Gençlerimizi küresel bataklığa çekmeye çalışanların oyunlarını bozduk. Saatlerce sohbet ettiğimiz ortamlarda kendimizi yabancı hissetmedik. 1 saatlik programda 3 saatte zor ayrıldığımızı hatırlıyorum. Gençlerimize tepeden bakarak faşist dayatmalara, genel başkanlara şahit olduk. Biz gençlere böyle bir yaklaşım sergilemedik. Hiçbir zaman gençlere tıpış tıpış gidip şunu yapacaksınız demedik. Hayatın her alanında gençlere alan açmanın, ülkenin milletin hayrına olmalarının gayreti içinde olduk ve bunun için eğitimi en başa aldık.

Teşkılat yönetiminden belediye başkanlığına kadar siyasetteki tüm kariyer planlarını sonuna kadar açtık gençlerimize. Gençlik kollarımızda yetişen evlatlarımızın hayatın her alanındaki başarıları ile gurur duyduk.

Biz artık sizin zamanınızın misafirleriyiz. Vakti geldiğinde siyasette ve yönetimde sorumluluğu sizlere bırakıp kendi köşemize çekilip torunlarımızı seveceğiz. Sizlerden isteğim kendinizi siyaset dahil, iş hayatı dahil her alanda en iyi şekilde yetiştirip bu kutlu emaneti alıp en iyi yere taşıyacak yetkinliğe kavuşmanızdır.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına hazırlandığımız dönemde kirli planlarını görüyoruz. Çanakkale'den milli mücadeleye kadar her cephede vatanını ve namusunu kurtarmak için mücadele eden milletimiz bedellerin en büyüğünü ödemiştir.

Birileri milletimizin umudunu kırmaya çalışmak için yalan iftira çarkını sürdürmeyi sürdürüyor olsa da bu asla sizi reyse sürüklemesin. Türkiye'yi yaşanmaz bulanlar Türkiye'yi yaşanmaz kılanlardır.

Bugüne kadar ülkemize üzerine oynanan oyunları bozduğumuz gibi bu oyunları da bozacağız. Milletimizin her bir ferdinin dirayeti ile Türkiye'yi yaşanmaz hale getirmeye niyetlenenlerin foyalarını ortaya dökeceğiz. Suratlarından dökülen kin ve nefret ileri niyetlerini ele veriyor. Seçim öncesi mandacı zihniyetin aynı heveslerine bir kez daha şahit olduk. Yüzde 52'lik zaferi bile gölgelemekten geri durmuyorlar.

Utanmadan sıkılmadan yüzde 52'lik oranı bile, yüzde 52 ile kazanmak kazanmak değildir diyecek kadar bunlar arsız. Sözlerinin de bir hükmü kalmadığı için biz kendi işimize bakıyoruz. Bu salonda biz beraberiz, 6'lı masanın altından tekme oyunları yapmıyoruz. Biz beraberiz, kardeşiz, Türkiye'yiz ve geleceğe yürüyoruz.