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3 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü! Cani baba hakkında karar verildi

3 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü! Cani baba hakkında karar verildi

Ankara'da 3 yaşındaki oğlunu döverek öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Onur Gezer, hakkında karar verildi. Mahkeme Gezer'e 'çocuğu eziyet ederek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'zincirleme şekilde cinsel saldırı' suçundan 30 yıl hapis cezası verdi.

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Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanık Onur Gezer, SEGBİS ile bağlanırken, taraf avukatları ile müştekiler salonda hazır bulundu. Mahkeme Başkanı yargılanmanın bu celsede karara bağlanacağını söylemesi üzerine sanık Onur Gezer’e son sözlerini söylemesi için söz verdi.

Sanık Gezer, oğlu Kadir Gezer’i öldürmediğini, çocuğun düşerek kafasını çarptığını öne sürdü. Gezer, çocuğa yönelik cinsel istismar iddialarını ise kesinlikle kabul etmediğini, böyle bir şeyin mümkün olmayacağını savundu.

Sanık beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme sanık Gezer hakkında 'çocuğu eziyet ederek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'zincirleme şekilde cinsel saldırı' suçundan 30 yıl hapis cezası verdi.

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