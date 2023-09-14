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Mansur Yavaş'tan İYİ Parti sorusuna yanıt: Herkesin oyuna talibim

Mansur Yavaş'tan İYİ Parti sorusuna yanıt: Herkesin oyuna talibim

ABB Başkanı Yavaş, katıldığı kahvaltı programında İYİ Parti’nin 81 ilde aday çıkarma kararı hakkında sorulan soruya “Ankara’daki 4 milyon 200 bin seçmenin oyuna parti ve bölge ayırt etmeksizin talibim” şeklinde yanıt verdi.

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Yavaş, gazetecilerin "İYİ Parti’nin Genel İdare Kurulu’nda alınan 81 ilde aday çıkarma kararı hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusuna “Ankara’daki 4 milyon 200 bin seçmenin oyuna parti ve bölge ayırt etmeksizin talibim” şeklinde yanıt verdi.

Yavaş, yaptığı hizmetlerle konuşulmak istediğini belirterek, “Ankara’da şu an 4 milyon 200 bin seçmen var. Ne kadarı oy kullanır bilmiyorum ama ben hepsinin oyuna talibim. Parti ve bölge ayırt etmeksizin. Bizim her zaman söylemimiz şu olmuştur. Seçildikten sonra herkese eşit bir şekilde kimseyi ayırmadan hizmet edeceksiniz. Bu şekilde de beş yıla yakındır hizmet ettiğimizi düşünüyoruz” dedi.

2019 yılında seçimlere vaatlerde bulunarak girdiklerini kaydeden Yavaş, 31 Mart 2024 tarihinde yapılması beklenen yerel seçimlere icraatlarını anlatarak gireceklerine dikkat çekti.

Yavaş, “Belediyeciliğe farklı bir bakış getirdiğimizi düşünüyoruz. Ankara halkının önüne çıkıp yaptığımız hizmetleri beğeniyorsanız eğer bize oy verin diyeceksiniz. Bunu da yaparken şu seçmen bu seçmen diye ayırmadan 4 milyon 200 bin seçmene hizmet ettiysek şimdi de hepsinden oy istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin kritik GİK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, 81 ilde kendi adaylarını göstereceklerini açıklamıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İyi Parti'nin 81 ilde kendi adaylarını çıkaracakları kararına yönelik, "İyi Parti'nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adayları ile gireceğini açıklamasına ilişkin olarak bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti" demişti.

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