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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Sözcüsü Öztrak'a tepki: Haddini aşarak...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Sözcüsü Öztrak'a tepki: Haddini aşarak...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti sözcüsünün haddini aşarak ekip olarak hiç anlamadıkları konularda konuştuklarını belirterek, "Her konuyu size tek tek anlatmamız imkansız, anlamanız en az yüzyıl sürer." ifadesini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu'nun parti sözcüsü haddini aşarak ekip olarak hiç anlamadıkları konularda konuşmuş. Her konuyu size tek tek anlatmamız imkansız, anlamanız en az yüzyıl sürer. 'Türkiye'nin kurucu partisi' ünvanıyla alakası olmayan bir siyasi ekip olduğunuzu binlerce kez gösterdiniz. İnanmıyorsanız, CHP'ye destek veren vatandaşlarımıza sorun.

"Dışardan bitirme sınavlarına almıyoruz"

Seçim sürecinde terör örgütlerinin açık desteği karşısında sus pus olanlar, boş açıklamalarla vakit kaybetmesinler, oturup ders çalışsınlar. Demokrasi ve dış politika konularında her dersten sınıfta kalanları, dışardan bitirme sınavlarına almıyoruz."

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