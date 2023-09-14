Futbolu bıraktığını bu sözlerle duyurdu: İngiltere’de çalışmalarıma başlayacağım

Süper Lig’de son olarak Kayserispor forması giyen İlhan Parlak, 36 yaşında aktif futbol hayatını sonlandırdığını açıkladı.

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2004-2007 ve 2020-2023 yılları arasında Kayserispor forması giyen İlhan Parlak, 36 yaşında aktif futbol kariyerini sonlandırdı. İlhan Parlak’ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Futbol kariyerime başlangıcım olan Kayserispor formasıyla sonlandırmak istiyorum. Hikayemde emeği olan herkese teşekkür ederim. 50’den fazla teknik direktörle çalışmış, Süper Lig’de en çok forma terletmiş sporculardan birisi olarak, futbolun diğer alanlarında başarılı olmak için İngiltere’de çalışmalarıma başlayacağım. Sevgilerimle."