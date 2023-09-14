Trabzon'da tartıştığı kardeşini ve yengesini öldüren zanlı tutuklandı

TRABZON'un Yomra ilçesinde tartıştığı kardeşini ve yengesini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

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İlçeye bağlı Soğuksu Küme Evleri'nde kardeşi Osman I. (55) ile yengesi Necla I'yı (54) tabanca ile ateş ederek öldüren Şükrü Y'nin (79) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şükrü Y, dün arazi anlaşması nedeniyle çıkan tartışma sonucunda kardeşi Osman I. ve yengesi Necla I'ya tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra olay yerinden kaçmıştı. Zanlı, daha sonra jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalanmıştı.