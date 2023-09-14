BIST 8.119
DOLAR 26,95
EURO 28,74
ALTIN 1.654,16
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

NASA'dan 33 sayfalık rapor: UFO'ların dünya dışından geldiğine dair hiçbir kanıt yok

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
NASA'dan 33 sayfalık rapor: UFO'ların dünya dışından geldiğine dair hiçbir kanıt yok

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından, halk arasında UFO olarak bilinen, tanımlanamayan uçan cisimleri incelemek üzere oluşturulan kurul, UFO'ların uzaydan geldiğine dair hiçbir delilin bulunmadığını belirtti.

Abone ol

Bağımsız olarak kurulan ve 16 kişiden oluşan kurul, yaklaşık bir yıl süren araştırma sonunda 33 sayfalık raporunu açıkladı. NASA yetkilisi Bill Nelson, raporla ilgili basın toplantısında, kurulun, UFO'ların dünya dışı kökenli olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadığını, ancak söz konusu cisimlerin ne olduklarını da bilmediklerini kaydetti.

Nelson, NASA'nın misyonunun bu "bilinmeyen cisimleri" öğrenmek olduğuna işaret ederek, bu konuda çalışmaların devam edeceğini ve elde edilecek yeni bulguları şeffaf bir şekilde paylaşacaklarını vurguladı.

Kurulun yaptığı çalışmanın amacının, UFO'lar hakkındaki tartışmaları "sansasyonellikten bilime" kaydırmak olduğuna dikkati çeken Nelson, UFO'lara ilişkin olumsuz algının, veri toplanmasına engel teşkil ettiğini de dile getirdi.

"Bana delilleri gösterin"

Bill Nelson, milyarlarca galaksi ve yıldızın olduğu uzayda başka yaşamların bulunabileceğine inandığını söyledi.

Nelson, gazetecilerin, ABD devlet birimlerinin elinde uzaylı veya UFO olup olmadığına ilişkin sorularına, "Bana delilleri gösterin." şeklinde cevap verdi. Kurulun yaklaşık bir yıl süren çalışmasının maliyetinin 100 bin dolardan az olduğu bilgisi de paylaşıldı.

NASA, 20 Ekim 2022'de, halk arasında UFO olarak bilinen tanımlanamayan hava cisimlerini incelemek üzere, Princeton Üniversitesi Öğretim Üyesi David Spergel'in başkanlığında, ordu, akademi ve özel şirketlerin yöneticilerinden oluşan bağımsız bir kurul kurduğunu duyurmuştu.

İlgili Haberler
NASA ilk kez UFO görüntülerini paylaştı! Dünya dışında yaşayanlar var mı?
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzon'da tartıştığı kardeşini ve yengesini öldüren zanlı tutuklandı
Trabzon'da tartıştığı kardeşini ve yengesini öldüren zanlı tutuklandı
Real Madrid'de skandal! 3 akademi oyuncusuna cinsel içerikli video paylaşımı gözaltısı
Real Madrid'de skandal! 3 akademi oyuncusuna cinsel içerikli video paylaşımı gözaltısı
FIFA yılın futbolcusu adaylarını açıkladı
FIFA yılın futbolcusu adaylarını açıkladı
Futbolu bıraktığını bu sözlerle duyurdu: İngiltere’de çalışmalarıma başlayacağım
Futbolu bıraktığını bu sözlerle duyurdu: İngiltere’de çalışmalarıma başlayacağım
YSK, CHP İstanbul Fatih İlçe Başkanlığı seçimini iptal etti
YSK, CHP İstanbul Fatih İlçe Başkanlığı seçimini iptal etti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Sözcüsü Öztrak'a tepki: Haddini aşarak...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Sözcüsü Öztrak'a tepki: Haddini aşarak...
Turkcell üst yönetiminde değişiklik
Turkcell üst yönetiminde değişiklik
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti sorusuna yanıt: Herkesin oyuna talibim
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti sorusuna yanıt: Herkesin oyuna talibim
3 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü! Cani baba hakkında karar verildi
3 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü! Cani baba hakkında karar verildi
Polis memuru, teknikeri öldürdü
Polis memuru, teknikeri öldürdü
Sezgin Tanrıkulu hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
Sezgin Tanrıkulu hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmen ataması açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmen ataması açıklaması