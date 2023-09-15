Emekliye bayram ettirecek ikramiye! Bakanlıklar çalışmaya başladı ne kadar ödeme yapılacak?

Milyonlarca emekliyi heyecan sardı. Zam düzenlemesi için bekleyiş sürerken şimdi de tek sefere mahsus verilecek üçüncü ikramiye ödemesi merak edilmeye başlandı. Bakanlıklar hazırlıklara başladı...

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Milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak emekliye zam düzenlemesi masada yer alırken, bir de ikramiye ödenmesi gündeme geldi. Sabah gazetesinin haberine göre; bu yıl Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla bayramlarda ödenen ikramiyelerden hariç, bir üçüncü ikramiye ödenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının hazırlık yaptığı öğrenildi.

İşte konuşulan rakam

Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar devam ederken, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı bildirildi.

Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.