Cumhurbaşkanı'nın 15 danışmanı gitti! Görevden alınmadılar, istifa etmeleri istendi! İşte o isimler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarının çoğunun görevden alındıkları iddia edilmişti. Hürriyet yazarı Hande Fırat, görevden alınmadıklarını, 'istifaları'nın istendiğini yazdı. Danımanlıktan alınan isimler 'Politika Kurulları'nda görevlerine devam edecekler. İşte istifası istenen o isimler...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan danışmanlarının çoğuyla yollarını ayırmıştı. 14 isimle yollar ayrılmıştı. Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, danışmanların görevden alınmadığını, 'istifalarının istendiği' yazdı. Fırat 'başdanışmanlık' görevinden alınan isimlerin Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları'ndaki görevlerinin devam edeceğini yazdı.

Çoğu 65 yaş üstü isimler

Erdoğan'ın başdanışmanlarını görevden almasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını hatırlatan Hande Fırat, yaklaşık 15 ismin istifa ettiğini belirterek yaşananları şöyle özetledi:

- Görevleri sona eren isimlerin çoğu 65 yaş ve üstündekiler.

Görevden alma yerine istifaları istendi

- Tek tek arandılar, “Gençleşme ve değişim” ifadelerinin ardından “Bir aile olunduğunun” da altı çizildi.

- Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarının görevden alınması kararname ile oluyor. Bu yöntem yerine önceden konuşularak, istifa mekanizması harekete geçirildi.

Yeni istifalar da gelecek

- Görevlerinden istifa eden başdanışmanların çoğu politika kurullarında üyeler. Bu üyelikler sürüyor.

- Bu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın politika kurullarını daha da güçlendirmek istediği belirtiliyor.

- Hem kurullarla hem de başdanışmanlıklarla ilgili değerlendirme sürecinin devam ettiği de gelen bilgiler arasında.

İşte istifaları istenen danışmanlar...

- Ayşenur Bahçekapılı: AK Parti eski milletvekili...

- Esengül Civelik: Yalova, Kırklareli ve Muğla'da valilik yaptı.

- Sefer Turan: Gazeteci Sefer Turan özellikle Filistin ve İsrail konusunda uzman bir gazeteci. 2011 yılından bu yana Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu.

- İbrahim Halil Çelik: Eski Şanlıurfa Belediye Başkanı.

- Hakkı İlnur Çevik: Gazeteci yazar...

- Fahri Kasırga: 15 Temmuz gecesi derdest edilen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri...

- İsrafil Kışla: AK Parti Artvin eski Milletvekili...

- İhsan Şener: AK Parti Ordu eski Milletvekili...

- Yalçın Topçu: BBP eski Genel Başkanı...

- Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu: Bitkisel tedavilerle bilinen uzman isim...

- Ayşe Türkmenoğlu: AK Parti Konya eski milletvekili

- Ahmet Karayiğit: Eski Yargıtay ve HSYK üyesi...

- Mehmet Akarca: Gazeteci Akarca son olarak ATV Ankara Temsilciliği görevinde bulunmuştu.

- Şükrü Karatepe: Kayseri eski Belediye Başkanı ve AK Parti eski Milletvekili...