Flaş emekli zammı kulisi! Sadece bir ay için zam yapılacak! Abdulkadir Selvi kararı beğenmedi...

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı hükümetten gelecek ek zam haberinde. AK Parti kulislerini yakından bilen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi son durumu yazdı. Emeklilere sadece 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 5 bin TL ikramiye verileceğini ancak maaşlara zam yapılmayacağını yazdı. Sevi bu karara "Yetmez ama evet değil" diyerek tepki gösterdi.

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Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik artış memnuniyetsizlik yaratınca Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarının iyileştirilmesi talimatı vermişti. Milyonlarca emekli Ekim ayında ek zam beklerken, emeklileri üzecek haber iktidar kulislerini en yakından takip eden isimlerden biri olan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den geldi. Selvi, emeklilere ek zam yapılmayacağını sadece Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle 5'er bin TL ikramiye verileceğini yazıp "Yetmez ama evet demiyorum" diye tepki gösterdi.

Mehmet Şimşek emeklileri umutlandırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, “En düşük memur maaşı için Cumhurbaşkanımız bize talimat verdi, konu hakkında çalışıyoruz” diye açıklama yapınca emeklilerin yeniden umutlandığını belirten Selvi, Erdoğan ve Çalışma Bakanı'nın daha önceki açıklamalarını da hatırlatarak kulislerden edindiği son bilgileri şöyle aktardı:

Emekliye seyyanen zam yapılacak

"Emeklilerle ilgili düzenlemenin sadece en düşük emekli maaşı alanlarla ilgili olmayacağı, emeklilerin tümünü kapsayacağı söyleniyor. Hem memur emeklileri hem SSK ve Bağ-Kur Emeklileri bundan eşit bir şekilde yararlanacak. Seyyanen bir zam yapılması bekleniyor. Bunun için bir yasal düzenleme yapılacak."

Bir defaya mahsus ikramiye verilecek

"Buradaki kritik soru şu, bu bir defalığına mı mahsus olacak yoksa ocak ayına kadar geçerli mi olacak? Kulağıma gelen bilgiler bir defaya mahsus olacağı yönünde. Bunu Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılı nedeniyle, “Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılı ikramiyesi” olarak tanımlayanlar da var. Tekrar ifade ediyorum. Kulağıma gelen bir defaya mahsus olacağı yönünde ama bu tatmin edici olur mu emin değilim."

Böyle tepki gösterdi: Yetmez ama evet değil

"Emeklilerimiz zor durumda" hatırlatması yapan Abdulkadir Selvi, "Bir defalığına verilecek ikramiye emeklileri tatmin etmez. Çünkü hayat pahalılığı karşısında en çok onlar eziliyor. Bir defaya mahsus değil, yıl sonuna kadar yapılacak bir seyyanen zam onları rahatlatabilir." ifadelerini kullandı.

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