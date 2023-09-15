SSK Bağ-Kur, emeklisine ek ödeme müjdesi! Maaş zammı + 7.500 TL verilecek!
Emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik önemli bir adımlar atılıyor. Emekli maaşı zammı çalışmaları, TBMM'nin açılmasıyla birlikte başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını artırma talimatı verdiğini duyurarak emeklileri sevindiren haberin detaylarını paylaştı.
Emekli promosyonları, emekli olan bireylerin finansal anlamda rahatlamasına ve banka hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Bankalar arasındaki yoğun rekabet, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını gündemin önemli bir parçası haline getiriyor. Hem hazırlığı yapılan ek iyileştirme hem de Ocak zammı, promosyon ödemelerinde yeni bir hareketliliğe yol açacak. İşte, bankaların güncel ödeme miktarları...
Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir kapısını açan promosyonda yeni hareketlilik gündemde. Hem hazırlığı yapılan ek iyileştirme hem de Ocak zammı promosyonlara yansıyacak.
Bankalar halen 3.500 liranın altı, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için farklı tutarlarda promosyon veriyor.
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Gözler KÖK aylıkta
İyileştirme ve Ocak zammıyla pek çok kişi, bulunduğu maaş dilimini aşıp bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı elde edecek.
Bu da daha yüksek promosyondan yararlanma yolunu açacak.