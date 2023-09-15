SSK Bağ-Kur, emeklisine ek ödeme müjdesi! Maaş zammı + 7.500 TL verilecek!

Emekli promosyonları, emekli olan bireylerin finansal anlamda rahatlamasına ve banka hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Bankalar arasındaki yoğun rekabet, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını gündemin önemli bir parçası haline getiriyor. Hem hazırlığı yapılan ek iyileştirme hem de Ocak zammı, promosyon ödemelerinde yeni bir hareketliliğe yol açacak. İşte, bankaların güncel ödeme miktarları...