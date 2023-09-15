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8 yıldır yattığı cezaevinden izinli çıktı, 4 gün sonra eşini öldürdü! 'Aldatıyor' iddiası

8 yıldır yattığı cezaevinden izinli çıktı, 4 gün sonra eşini öldürdü! 'Aldatıyor' iddiası

KONYA'da geçtiğimiz günlerde cezaevinden izinli çıkan bir kişi, dini nikahlı eşini kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.

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Konya'da kadın cinayeti. Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazartesi günü cezaevinden izinli olarak çıkan N.S., dini nikahlı eşi Damla Dakım ile tartışmaya başladı.

Cep telefonu mesajlarını gördü

Eşi Damla Dakım'ın cep telefonunda bulunan mesajlaşma ve kendisini aldattığı iddiasıyla tartışan N.S., yanında bulunan bıçakla Damla Dakım’ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Damla Dakım, hastaneye kaldırıldı. 

8 yıldır cezaevinde yatıyormuş

Ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Damla Dakım, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, 8 yıldır cezaevinde olduğu ve pazartesi günü izinli olarak cezaevinden çıktığı tespit edilen cinayet zanlısı N.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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