AK Parti'nin İstanbul'daki 5 adayı! Kim hangi özelliğiyle öne çıkıyor? Fahrettin Koca açık ara önde

CHP'nin İstanbul adayının Ekrem İmamoğlu olduğunun bizzat Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanmasının ardından AK Parti'nin İstanbul adayının kim olacağı tartışılmaya devam ediyor. Gazeteci İsmail Saymaz, AK Parti'nin İBB Başkan adayı olarak geçen 5 ismi ve bu isimlerin hangi özellikleriyle öne çıktıklarını yazdı...

Abone ol

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, AK Parti’nin yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için 5 isim üzerinde yoğunlaştığını yazdı. “Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun elini bir kez daha kaldırarak doğru olanı yaptı ve CHP için İstanbul tartışmasını bitirdi" diyen İsmail Saymaz şöyle devam etti:

İktidar yol ayrımına geldi!

"Buna karşılık AK Parti'de, İmamoğlu'nun karşısına çıkacak adayla ilgili kararsızlık sürüyor. İktidar yol ayrımında. Tanınmış bakanlar mı olsun… Yoksa başarılı bir ilçe belediye başkanı mı? Kadir Topbaş gibi muhalefetle barışık, parti tabanı dışından oy alabilecek bir isim mi olsun… Yoksa muhalefetle dişe diş kavga edecek, muhafazakar kimliği ağır basan bir siyasi mi?”

Genel Merkez'de en güçlü: Fahrettin Koca

İBB adaylığı için AK Parti içinde öne çıkan beş ismi ve bunların öne çıktığı özellikleri ise Saymaz şöyle sıraladı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İşine odaklanması, muhaliflerle barışık olması ve Kürt kimliğinden ötürü tercih ediliyor. AK Parti Genel Merkezi'nde en çok Koca'dan söz ediliyor.

İstanbullu olmaması dezavantaj

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Eğer bakanlık koltuğunda otursaydı ilk sırada yer alabilirdi. İstanbullu olmaması en büyük dezavantajı.

En büyük avantajı memleketi!

Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Belki tek avantajı Trabzonlu olması. AK Parti'de başarısız bulunuyor.

Eski Milli Görüşçülerin adayı

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MYK üyesi Mustafa Şen, Beştepe'nin anketörü İhsan Aktaş gibi eski Milli Görüşçülerce destekleniyor. Ancak muhalif seçmen tarafından antipatik bulunduğu için tereddüt yaratıyor.

Bakan Koca'ya en çok yaklaşan isim...

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: Göksu'nun aksine ılımlı tavrıyla biliniyor. Bu yönüyle Koca'ya yaklaşıyor. Trabzonlu olması bir avantaj.