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Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Çok üzgünüz, zanlı gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Çok üzgünüz, zanlı gözaltına alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesinde bir hekimi darbederek yaralayan şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesinde bir hekimi darbederek yaralayan şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Defne Devlet Hastanesinde yaşanan olayda, bir hekim arkadaşımız, aldığı darbeler sonucunda yaralandı. Çok üzgünüz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Zanlı olayın akabinde gözaltına alınmıştır. Yargıya güvenimiz tam. Ama bizler, sağlık çalışanları olarak, hasta/ hasta yakınları ile her ilişkimizde, birbirimizde daima aradığımız insanlığa da hep güvenebilmeli değil miyiz?" ifadelerini kullandı.

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