Adana'da silahlı kavga baba katili etti! Önce babasıyla tartışan kişiyi vurdu sonra silahı almak isteyen babasını öldürdü

Adana Pozantı'da silahlı bir çocuk babasının tartıştığı kişiyi silahla yaraladı. Kavganın büyümesini önlemek için araya girip oğlundan silahı almak isteyen baba silahla başından vurularak yaşamını yitirdi.

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Olay, saat 22.00 sıralarında Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Süleyman A., Bülent Koç’un çalıştırdığı restorana gelip alkol aldı.

Bir süre sonra Süleyman A. ve Bülent Koç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bülent Koç’un oğulları G.K ile A.K de dahil oldu.

A.K. (17), babasıyla tartışan Süleyman A.’yı tabanca ile bacağından vurarak yaraladı. Bu sırada baba Bülent, oğlunun elinden silahlı almak için atıldığında silah ateş aldı. Silahın ateş alması sonucu Bülent Koç başından vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan A.K. polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, bacağından yaralanan Süleyman A. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.