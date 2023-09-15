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Halk otobüsü ve otomobil çarpıştı: Yaralı var

Halk otobüsü ve otomobil çarpıştı: Yaralı var

Kocaeli'nde akşam saatlerinde seyir halindeki halk otobüsü ve otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, Kozluk Mahallesi D-100 yanyol Orduevi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 45 HC 4653 plakalı Fiat marka otomobil ile 41 J 0088 plakalı Isuzu marka halk otobüsü kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Kamil Saygın (48) isimli yolcu otomobilde sıkıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan Kamil Saygın'ı otomobilden çıkarttı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü. Öte yandan kaza sebebiyle trafikte yoğunluk yaşandı. Kazalı araçların kaldırılmasıyla tra

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