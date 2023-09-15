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İzmir'de mezarlıkta bulundu! Bu nasıl vicdansızlık?

İzmir'de mezarlıkta bulundu! Bu nasıl vicdansızlık?

İZMİR'in Narlıdere ilçesindeki bir mezarlıkta bulunan yeni doğmuş erkek bebek, hastanede tedavi altına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mezarlığı'nda terk edilmiş bebek bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Mezarlığın içerisinden alınan bebek, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümüne kaldırıldı.

Daha 1 günlükmüş

Tedavi altına alınan erkek bebeğin, 1 günlük ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

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