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"Dernekten geliyoruz" diyen dolandırıcılar yaşlı kadının 100 bin lirasını çaldı

"Dernekten geliyoruz" diyen dolandırıcılar yaşlı kadının 100 bin lirasını çaldı

BURSA'da iki şüpheli "dernekten geliyoruz" diyerek 85 yaşındaki kadının 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalıp kayıplara karıştı. Torunun sünnet düğünü için harcayacağı parayı kaptıran yaşlı kadının hevesi kursağında kaldı.

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Osmangazi ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Müşerref Kurt, evin kapısını açık unutunca iki şüpheli içeri girdi. Yaşlı kadını karşısında gören şüpheliler, yardım etmek için dernekten geldiğini söylediler. Bir süre Müşerref Kurt ile sohbet eden iki şüpheli, 85 yaşındaki kadına, dernekten müdürlerinin geldiğini ve kendisine yardım etmesi için üzerindeki altınları yardım etmesi için saklamasını söyledi.

Duruma inanan Müşerref Kurt, kendisine uzatılan poşete torunun sünnet düğünü için biriktirdiği para ve ziynet eşyalarını koyup dolaba bıraktı. Şüphelilerden biri dolaba yönelip kaşla göz arasında 100 bin lira değerindeki ziynet eşyaları alıp kayıplara karışırken, diğer şüpheli ise yaşlı kadına müdürleri alıp geleceğini söyledi.

Mağdur kadın, beklemesine rağmen kimsenin gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayınca gelini ve oğluyla birlikte soluğu karakolda aldı.

Torunun sünnet düğünü için biriktirdiği parasından olan Kurt, “Kapı açık kaldığı için iki kişi içeri girdi. Beni görünce "dernekten geldiğini" söylediler. "Yardım edeceğiz" dediler. Benle bir süre konuştular. Bana altınlarımı "dernek müdürü görmesin, yardım etmez" dediler. Altınlarımı, paralarımı poşete koyup dolaba koymamı söyledi. Hatta dolaba bile kendi koydu. "Biz müdürleri alıp geleceğiz" diye çıkıp gittiler. Bir süre bekledim gelen giden olmadı. Dolaba baktım poşeti almışlar. Torunuma sünnet düğünü yapacaktım. Bütün birikimimi aldılar. Tek isteğim polislerin hırsızı bulması” dedi.

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