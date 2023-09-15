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Kocaeli'de işçi servisi yol kenarındaki yayaları ezdi! Ölenler ve yaralılar var

Kocaeli'de işçi servisi yol kenarındaki yayaları ezdi! Ölenler ve yaralılar var

 KOCAELİ'den gelen haber üzüntüye boğdu. Sabah saatlerinde  Gölcük ilçesinde işçi servisi yol kenarında yürüyen kadın ile 5 yaşındaki kızına çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

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1 Mart Caddesi'nde Ümit O. idaresindeki işçi servisi minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında yürüyen Ayfer B. ve 5 yaşındaki kızı Nur B'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayfer B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Nur B. ile sürücü Ümit O, minibüsteki K.A. H.G. Ö.Y. H.Y. ve P.K, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bölgeye gelen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, kazayla ilgili bilgi aldı.

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