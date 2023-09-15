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EGM'den emekli emniyet müdürleri Hanefi Avcı ve Sabri Uzun açıklaması

EGM'den emekli emniyet müdürleri Hanefi Avcı ve Sabri Uzun açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yaş haddinden emekli olan Hanefi Avcı ve Sabri Uzun'un mesleğe döndürülmelerine yönelik herhangi bir işlemin söz konusu olmadığını bildirdi.

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EGM'den, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, emekli emniyet müdürleri Hanefi Avcı ve Sabri Uzun ile ilgili yer alan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hanefi Avcı hakkında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında gerçekleştirilen rütbelerinin alınmasına yönelik idari işlem ile ilgili Ankara 6. İdare Mahkemesince 10 Nisan 2023'te "yürütmeyi durdurma", Sabri Uzun hakkında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında gerçekleştirilen rütbelerinin alınmasına yönelik idari işlem ile ilgili Ankara 10. İdare Mahkemesince 10 Mayıs 2023'te "dava konusu işlemin iptali" kararının verildiği belirtildi.

EGM'nin açıklamasında, "Yaş haddinden emekli olan Avcı ve Uzun'un mesleğe döndürülmelerine yönelik herhangi bir işlem söz konusu değildir." ifadesine yer verildi.
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