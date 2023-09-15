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Trafikte silahlı saldırıya uğradı! Başka araçtan kurşun yağdırdılar, sırtından vuruldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Trafikte silahlı saldırıya uğradı! Başka araçtan kurşun yağdırdılar, sırtından vuruldu

Adana Seyhan'da trafikte seyir halindeki otomobilinde, başka bir araçtan sıkılan kurşunların hedefi olan kişi sırtından vuruldu.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Defne Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yusuf B., otomobiliyle seyir halindeyken başka bir otomobilden tabancayla ateş açılması sonucunda sırt kısmından yaralandı.

Yusuf B.’nin yanındaki yakını aracın direksiyonuna geçerek hastanenin yolunu tuttu. Özel hastaneye götürülen Yusuf B. tedavi altına alındı.

Polis olayın gerçekleştiği bölgede kamera çalışması yaparken yerde bulunan çok sayıda boş kovanda da delil çalışması yaptı.

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