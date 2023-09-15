Gürbüz Çapan'dan CHP yönetimine tepki: İktidar olsalardı ne olacağımız belli değildi vallahi bizi Allah korumuş

Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı Dr. Gürbüz Çapan, CHP'deki değişim tartışmalarını değerlendirdi. Seçim öncesi MYK'den 3 kişinin bakan olacağı vaadiyle milletvekili yapılmadığına değinen Çapan, "Sonra bunların alayı Ekrem'ci. Bunlar bakan olsaydı bizim halimiz ne olurdu? Adama İçişleri Bakanlığı'nı teslim ediyorsun, adam başka yerde." dedi.

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Seçim yenilgisinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'naun politikalarına yönelik tepkiler sürüyor.

Altılı masa ortaklarının haberi olmadan seçime günler kala Ümit Özdağ'a 3 bakanlık sözü veren Kılıçdaroğlu'nun yönetim tarzına eleşiri bu kez Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı Dr. Gürbüz Çapan'dan geldi.

TV100'de Pınar Işık Ardor ile Akşam Raporu programında CHP'deki değişim tartışmaları masaya yatırıldı.

"Allah korusun ne olacağımız belli değildi"

Seçim süreciyle ilgili Çapan "Adalet Bakanı, Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Grup Başkanvekili onun yanında (Ekrem İmamoğlu)." sözlerine Ardor "Yani iktidar olsalardı olacak olan isimler diyorsunuz." dedi.

"Alayı Ekremci"

Sözlerini sürdüren Çapan "Allah korusun ne olacağımız belli değildi. Bizi Allah korumuş, valla bizi Allah korumuş. CHP'nin genel başkanı MYK'dan kişileri siz Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı olacaksınız deyip aday yazılmıyor. 3 tane MYK'dan böyle ayrılan var. Sonra bunların alayı Ekrem'ci. Bunlar bakan olsaydı bizim halimiz ne olurdu? Adama İçişleri Bakanlığı'nı teslim ediyorsun, adam başka yerde. Partinin bakanı olmayacaktı. Partinin birliği bütünlüğü yok. Oradan ne becerirse siyaseti oradan yapmaya çalışıyor." ifadelerine yer verdi.