Ahmet Hakan'dan Barış Yarkadaş'a öneri: Bu sefer de siz onları destekleyin...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İYİ Parti'nin her ilde aday çıkarmasına itiraz ettiğini söylediği Barış Yarkadaş'a bir öneride bulundu. Hakan, "Eğer kazanmak istiyorsanız... Hepiniz el birliğiyle İYİ Parti adaylarını destekleyin." dedi.

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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İYİ Parti'nin seçim kararına ilişkin Barış Yarkadaş'ın veryansın ettiğini söyledi. Hakan, Yarkadaş ve onun gibi düşünenlere öneride bulundu ve "İYİ Parti, hep CHP’nin adaylarını desteklemek zorunda mı?" diye sordu. Hakan, "Bu sefer de siz onları destekleyin. Bu sefer de İYİ Parti çatısı altında ittifak kurulmuş olsun." ifadelerini kullandı.

Hakan yazısında şunları kaydetti:

İYİ Parti’nin yerel seçimde her ilde aday çıkarma kararına itiraz ediyor Barış Yarkadaş. Kemal Kılıçdaroğlu bile “saygı duymalıyız” derken Barış, veryansın etmeyi tercih ediyor.

Barış ve onun gibi düşünenlerin temel tezi şu:

“Seçim kaybettirecekler. Ankara’yı, İstanbul’u, Mersin’i, Adana’yı kaybettirecekler bize”.

Barış ve onun gibi düşünenlere bir önerim var:

Eğer kaybetmekten korkuyorsanız... Eğer kazanmak istiyorsanız... Hepiniz el birliğiyle İYİ Parti adaylarını destekleyin.

İYİ Parti, hep CHP’nin adaylarını desteklemek zorunda mı? Bu sefer de siz onları destekleyin. Bu sefer de İYİ Parti çatısı altında ittifak kurulmuş olsun.

Olmaz mı?

Olmazsa neden olmaz?

Bir zahmet buna da bir cevap verin lütfen.

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamını okumak için tıklayın