Kayıp ekonomist Berzeg'in sırrı çözülemiyor! Devreye şimdi de metafizikçiler girdi

Çok sayıda sivil ekiplerin de görev aldığı arama çalışmalarında, Berzeg'in düşme veya atılma ihtimaline karşın Armutlu Mahallesi'nin içme suyunu karşılayan 2 depo ile sulamada kullanılan bir depo tamamen boşaltıldı.

Depoya giren JAK ekipleri buralarda yaptıkları aramalarda Berzeg'e ait hiçbir ize rastlayamadı.