Kayıp ekonomist Berzeg'in sırrı çözülemiyor! Devreye şimdi de metafizikçiler girdi
Balıkesir Gönen'de kaybolan ekonomist Berzeg'in bulunması için 5 metafizikçinin yer gösterdiği öğrenildi. Tüm ihbarları değerlendiren ekipler, söz konusu noktada yaptığı aramada Berzeg'den bir ize rastlamadı.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolan Dünya Bankası'ndan emekli ekonomist Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmaları 90 gündür sürüyor. Ekiplerin gelen tüm ihbarları değerlendirdiği bildirildi.
Son olarak metafizikle uğraşan, aralarında Samsun ve İstanbul'da yaşayanların da olduğu 5 kişinin Gönen’e gelip Berzeg için nokta verdiği öğrenildi.
Bunun üzerine arama ekipleri söz konusu noktaya yönlendirildi. Ancak gösterilen yer ve çevrelerinde yapılan aramalarda da sonuç alınamadı.
Çok sayıda sivil ekiplerin de görev aldığı arama çalışmalarında, Berzeg'in düşme veya atılma ihtimaline karşın Armutlu Mahallesi'nin içme suyunu karşılayan 2 depo ile sulamada kullanılan bir depo tamamen boşaltıldı.
Depoya giren JAK ekipleri buralarda yaptıkları aramalarda Berzeg'e ait hiçbir ize rastlayamadı.