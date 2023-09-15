Tekirdağ'da deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya çalışan 88 düzensiz göçmen yakalandı

Bursa'da feci kaza! Kontrolden çıkan araç iki araca ve elektrik direğine çarptı

Gürbüz Çapan'dan CHP yönetimine tepki: İktidar olsalardı ne olacağımız belli değildi vallahi bizi Allah korumuş

Ahmet Hakan'dan Barış Yarkadaş'a öneri: Bu sefer de siz onları destekleyin...