BIST 8.064
DOLAR 26,98
EURO 28,79
ALTIN 1.663,27
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tekirdağ'da deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya çalışan 88 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde bir teknede 88 düzensiz göçmen yakalandı.

Abone ol

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mürefte Limanı'nda tekne ile Avrupa'ya düzensiz göçmen kaçırılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Limanda bir teknede Afganistan, Suriye, İran ve Irak uyruklu 88 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerin sevkinde kullanılan kamyonet, otomobil ve tekneye el konuldu.

Jandarma, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla E.K, Ç.K. ve M.G'yi gözaltına aldı.

Yakalanan 88 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Rapçi Sefo ve Çakal feci kavga etti gece kulübünde birbirlerine girdiler
Foto Galeri Rapçi Sefo ve Çakal feci kavga etti gece kulübünde birbirlerine girdiler Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da feci kaza! Kontrolden çıkan araç iki araca ve elektrik direğine çarptı
Bursa'da feci kaza! Kontrolden çıkan araç iki araca ve elektrik direğine çarptı
Akarsu ıslahında suya çimento karıştı! Binlerce balık telef oldu!
Akarsu ıslahında suya çimento karıştı! Binlerce balık telef oldu!
Gürbüz Çapan'dan CHP yönetimine tepki: İktidar olsalardı ne olacağımız belli değildi vallahi bizi Allah korumuş
Gürbüz Çapan'dan CHP yönetimine tepki: İktidar olsalardı ne olacağımız belli değildi vallahi bizi Allah korumuş
EGM'den emekli emniyet müdürleri Hanefi Avcı ve Sabri Uzun açıklaması
EGM'den emekli emniyet müdürleri Hanefi Avcı ve Sabri Uzun açıklaması
Ahmet Hakan'dan Barış Yarkadaş'a öneri: Bu sefer de siz onları destekleyin...
Ahmet Hakan'dan Barış Yarkadaş'a öneri: Bu sefer de siz onları destekleyin...
Eris varyantı Türkiye'ye de girdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 9 kişide görüldü
Eris varyantı Türkiye'ye de girdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 9 kişide görüldü
"Dernekten geliyoruz" diyen dolandırıcılar yaşlı kadının 100 bin lirasını çaldı
"Dernekten geliyoruz" diyen dolandırıcılar yaşlı kadının 100 bin lirasını çaldı
Eşinin haberi olmadan ev satan yandı!
Eşinin haberi olmadan ev satan yandı!
Halk otobüsü ve otomobil çarpıştı: Yaralı var
Halk otobüsü ve otomobil çarpıştı: Yaralı var
"Filenin Sultanları" olimpiyat yolunda ilk maçına yarın çıkacak
"Filenin Sultanları" olimpiyat yolunda ilk maçına yarın çıkacak
İzmir'de mezarlıkta bulundu! Bu nasıl vicdansızlık?
İzmir'de mezarlıkta bulundu! Bu nasıl vicdansızlık?
ABD'den beş Türk şirketine yaptırım 150'den fazla kişi hedef alındı 18 aydır uyardık açıklaması
ABD'den beş Türk şirketine yaptırım 150'den fazla kişi hedef alındı 18 aydır uyardık açıklaması