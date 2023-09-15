Rapçi Sefo ve Çakal feci kavga etti gece kulübünde birbirlerine girdiler
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Yıldızı hiçbir zaman barışmayan genç rapçiler Sefo ile Çakal, ünlü bir gece kulübünde birbirlerine girdi. Olaya iki tarafın arkadaş çevresinin de dahil olmasıyla mekandaki müşteriler nereye kaçacaklarını şaşırdı. İşte detaylar...
Rapçi Sefo ve Çakal, İstanbul Boğaz hattındaki ünlü bir gece kulübünde kavga etti.
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İddiaya göre gerginlik rap dünyasının iki ünlü ismi Çakal ile Sefo arasında yaşandı.
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Sabah'ın haberine göre araları uzun süredir bozuk olan iki şarkıcının yaşanan gerilim sonrası birbirine girdiği konuşuldu.
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Ancak iki rapçi de kavgaya kendilerinin dahil olmadığını gerilimin arkadaşları arasında yaşandığını belirtti.
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