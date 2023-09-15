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Rapçi Sefo ve Çakal feci kavga etti gece kulübünde birbirlerine girdiler

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Rapçi Sefo ve Çakal feci kavga etti gece kulübünde birbirlerine girdiler

Yıldızı hiçbir zaman barışmayan genç rapçiler Sefo ile Çakal, ünlü bir gece kulübünde birbirlerine girdi. Olaya iki tarafın arkadaş çevresinin de dahil olmasıyla mekandaki müşteriler nereye kaçacaklarını şaşırdı. İşte detaylar...

Rapçi Sefo ve Çakal feci kavga etti gece kulübünde birbirlerine girdiler

Rapçi Sefo ve Çakal, İstanbul Boğaz hattındaki ünlü bir gece kulübünde kavga etti.

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Rapçi Sefo ve Çakal feci kavga etti gece kulübünde birbirlerine girdiler

İddiaya göre gerginlik rap dünyasının iki ünlü ismi Çakal ile Sefo arasında yaşandı.

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Rapçi Sefo ve Çakal feci kavga etti gece kulübünde birbirlerine girdiler

Sabah'ın haberine göre araları uzun süredir bozuk olan iki şarkıcının yaşanan gerilim sonrası birbirine girdiği konuşuldu.

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Rapçi Sefo ve Çakal feci kavga etti gece kulübünde birbirlerine girdiler

Ancak iki rapçi de kavgaya kendilerinin dahil olmadığını gerilimin arkadaşları arasında yaşandığını belirtti.

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