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Adana'da kaçak makaron operasyonu! 31 milyon makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da kaçak makaron operasyonu! 31 milyon makaron ele geçirildi

Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin farklı adreslere gerçekleştirdiği operasyonda 31 milyon 51 bin kaçak makaron ele geçirilirken 28 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı makaron ve doldurulmuş sigara bulunan çok sayıda adresi tespit etti.

Belirlenen adreslere farklı tarihlerde operasyon düzenleyen polis, depo ve araçlarda yaptığı aramalarda gümrük kaçağı 21 milyon 826 bin makaron, 9 milyon 225 bin doldurulmuş sigara, 890 kilo tütün ile 3 otomatik sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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