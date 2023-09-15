Ellerini arkadan bağlayıp yayaladadaki çadırında öldürdüler!

Şırnak Beytüşşebap'ta yaylada çadırda kalan bir vatandaş elleri bağlı ve öldürülmüş halde bulundu.

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Beytüşşebap ilçesine bağlı Mezra köyü yüksek rakımlı Sugurpaşa mevkiinde çiftçi olan Nazım S.’den haber alamayan komşuları çadırına gitti. Burada Nazım S.’nin ellerinin arkadan bağlı ve öldürülmüş olduğunu fark etti.

Olayın jandarma ve sağlık ekiplerine bildirilmesinin ardından bölgeye gelen ekipler vatandaşın cansız bedenini otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı belirtildi.