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Merkez Bakası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti! Yüzde 59,46'dan yüzde 67,22'ye çıktı

Merkez Bakası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti! Yüzde 59,46'dan yüzde 67,22'ye çıktı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı. Ankete göre; yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 59,46'dan yüzde 67,22'ye yükseldi. Dolar tahmini de 29,82'den 30,14'e yükseldi. Eylül ayı faiz beklentisi de yüzde 19.34'ten yüzde 29.26'ya çıktı.

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Eylül ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcılar anketi yayınlandı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,01 iken, bu anket döneminde yüzde 44,94 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,54 ve yüzde 23,87 olarak gerçekleşti.

Faiz beklentileri de yükseldi

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,34 iken, bu anket döneminde yüzde 29,26 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19,19 iken, bu anket döneminde yüzde 30 olarak gerçekleşti.

Dolarda artış beklentisi de arttı

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 29,82 TL iken, bu anket döneminde 30,14 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 34,58 TL iken, bu anket döneminde 37,26 TL olarak gerçekleşti.

GSYH Büyüme beklentileri ne oldu?

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,9 olarak gerçekleşti. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,0 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

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