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Bingöl'de feci kaza! kamyon ve tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bingöl'de feci kaza! kamyon ve tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Bingöl Genç'te kontrolden çıkan tır ve kamyon kafa kafaya çarpıştı. meydana gelen kazada tırda sıkışan 2 kişi yaralandı.

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Alınan bilgilere göre kaza, Genç ilçesi çıkışında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen tır ile kamyon çarpıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tırın içinde sıkıştığı tespit edilen 2 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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