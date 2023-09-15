Bilgi ve iletişim sektöründeki firma sayısı 10 yılda yüzde 131,7 arttı!

Türkiye'de bilgi ve iletişim alanında faaliyet gösteren firma sayısı 2013-2022 döneminde yüzde 131,7 artışla 35 bin 37'ye yükselirken buralarda çalışan sayısı da 300 bine yaklaştı.

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AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2022" araştırması sonuçlarından derlediği bilgiye göre, bilgi ve iletişim alanında faaliyet gösteren firma ve buralarda çalışan sayısında son 10 yılda düzenli artış gözlendi.

Söz konusu sektörün firma sayısı 2013'te 15 bin 124 iken bu sayı 2015'te 17 bin 569'a, 2017'de 20 bin 387'ye ve 2019'da 24 bin 205'e yükseldi.

Sektör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu 2020 ve 2021 yıllarında da artışa devam etti. Firma sayısı 2021 itibarıyla 31 binin üzerine çıktı. Geçen yıl da sektördeki firma sayısı 35 bin 37 olarak kayıtlara geçti. Böylece 2013-2022 döneminde sektördeki firma sayısı yüzde 131,7 artmış oldu.

Firma sayısındaki artış istihdam artışını da beraberinde getirdi. Söz konusu sektörde çalışan sayısı 2013'te 166 bin 79 iken bu sayı 2016'da 189 bin 40'a, 2019'da 212 bin 528'e ve 2022'de ise 282 bin 655'e çıktı. 2013-2022 döneminde sektörde çalışan sayısı yüzd​​​​​​​e 70,2 arttı.

En fazla mikro ölçekli firma var

Söz konusu sektör firmalarının ölçeklerine göre dağılımı incelendiğinde, en fazla mikro ölçekli firmaların olduğu görüldü. Geçen yıl sektörde 29 bin 373 mikro ölçekli, 4 bin 652 küçük ölçekli, 827 orta ölçekli ve 185 büyük ölçekli firma faaliyet gösterdi.

Firmaların türlerine bakıldığında ise toplamda 22 bin 663'ünün limited şirket, 12 bin 113'ünün anonim şirket, 7'sinin kooperatif ve 254'ünün diğer türlerde olduğu görüldü.