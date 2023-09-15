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Yabancıların kredi kartlarını kopyalayıp kullananlar yakalandı!

Yabancıların kredi kartlarını kopyalayıp kullananlar yakalandı!

İstanbul'da yabancı uyruklu kişilerin kredi kartlarını kopyalayarak internet aracılığıyla alışveriş yapan 2 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancılara ait kredi kartlarından bir alışveriş sitesi üzerinden piyasa değeri yüksek ürünlerin alınması ve harcamalar yapılması üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler 2 zanlıyı adreslerinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin telefonlarındaki incelemede, çok sayıda yabancı uyruklu kişiye ait kredi kartı bilgileri ve yüklü miktarda ürün siparişi tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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