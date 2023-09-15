BIST 8.064
DOLAR 26,98
EURO 28,79
ALTIN 1.663,27
HABER /  SPOR

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz'a eleştiri: Kendi bacağına ateş etti

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz'a eleştiri: Kendi bacağına ateş etti

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Stefan Kuntz hakkında, "Hocamızın Japonya maçından sonraki açıklamaları maalesef çok şanssız açıklamalardır. Maalesef kendi bacağına ateş etti. Çok üzücü bir durum” ifadelerini kullandı.

Abone ol

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Herkese ılım, sabır ve sükunet tavsiye ediyorum. Hocamız maçtan sonraki açıklamalarıyla maalesef kendi bacağına ateş etti. Çok üzücü bir durum” dedi.

Milliyet'e konuşan Büyükekşi; Hemen her milli maçtan sonra teknik direktörün geleceğiyle ilgili sorularla karşılaştığını, bunlara her defasında “İstikrara önem veriyoruz. Milli Takım’ın ve hocasının durumunu dikkatle değerlendireceğiz. Şu anda kaybettiğimiz bir şey yok” anlamında yanıtlar verdiğini yineledi.

"Oyuncularıyla yüz yüze görüşerek, görüşlerini anlatarak ve onları dinleyerek paylaşabilirdi"

Büyükekşi, Stefan Kuntz hakkındaki sözlerine şöyle devam etti: “Hocamızın Japonya maçından sonra yaptığı açıklamalar maalesef çok şanssız açıklamalardır. Bazı futbolcular hakkındaki kanaatleri elbette önemlidir. Bunları daha sakin bir ortamda oyuncularıyla yüz yüze görüşerek, görüşlerini anlatarak ve onları dinleyerek paylaşabilirdi. Bu açıklamalardan sonra medyada yoğun eleştiriler ve bazı söylentiler dile getirildi. Federasyonumuz, Milli Takımımız’ın EURO 2024 hedeflerini umut verici sonuçlarla koruduğuna ve devam ettiğine inanmaktadır.”

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'de ağustosta ne kadar konut satıldı? Yabancıya satış düşüyor!
Türkiye'de ağustosta ne kadar konut satıldı? Yabancıya satış düşüyor!
Kayseri Erciyes Dağı'nda termal su bulundu!
Kayseri Erciyes Dağı'nda termal su bulundu!
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 23 terör örgütü mensubu yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 23 terör örgütü mensubu yakalandı
'Marmara'da durum çok vahim' Su seviyesi yüzde 26'ya geriledi!
'Marmara'da durum çok vahim' Su seviyesi yüzde 26'ya geriledi!
Çorum'da korkunç olay! 4 erkek bir kadını önce dövdü sonra da tecavüz etti
Çorum'da korkunç olay! 4 erkek bir kadını önce dövdü sonra da tecavüz etti
Ücretli çalışan sayısı temmuzda arttı
Ücretli çalışan sayısı temmuzda arttı
Bingöl'de feci kaza! kamyon ve tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Bingöl'de feci kaza! kamyon ve tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Merkez Bakası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti! Yüzde 59,46'dan yüzde 67,22'ye çıktı
Merkez Bakası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti! Yüzde 59,46'dan yüzde 67,22'ye çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinde Elon Musk ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinde Elon Musk ile görüşecek
İstanbul'a gelen THY uçağında ceset bulundu! Cevap bekleyen sorular var
İstanbul'a gelen THY uçağında ceset bulundu! Cevap bekleyen sorular var
Çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu
Çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu
Ağustos ayı konut satışları açıklandı bir önceki aya göre arttı
Ağustos ayı konut satışları açıklandı bir önceki aya göre arttı