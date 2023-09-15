Yanlış yöntemler hem sizi hem bebeğinizi sağlığınızdan edebilir! Doğum sonrası sağlıklı kilo vermenin püf noktaları

Gebelikte çoğu anne adayının aldığı doğum kiloları, doğum sonrası kadınların kabusu haline geliyor. Doğum kilolarını vermek için bazen yanlış yöntemler tercih eden anneler hem kendi hem de bebeklerinin sağlığına zarar verebiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, doğumdan sonra kilo vermenin püf noktalarını annelere ve anne adaylarına anlattı.

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Kontrollü kilo alımının doğum sonrası dönemde bu kilolardan daha kolay kurtulmayı sağladığını ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, "Kontrolsüz kilo alımı ise gebelik sırasında ve sonrasında birçok sağlık problemine yol açar. Aşırı kilo almış anne ve bebek sağlığı açısından diyabet, yüksek tansiyon ve iri bebek gibi riskleri artıracağı gibi gebelik sonrasında kaybedilmeyen ve kalıcı olan kilolar, kalp damar sağlığını bozabilir."

"Gebelik boyunca, kişinin gebelik öncesi kilosuna göre değişmekle beraber, 7-18 kilo kazanımı normaldir. İdeal kilo kazanımı sağlayan anneler, doğum sırasında 5-7 kilogram, doğum sonrası 2-3 kilogram kaybederek ve emzirme döneminde artan enerji harcaması ile birlikte sağlıklı beslenme, su tüketimi ve aktiviteyi artırma ile ideal kilolarına ulaşabilirler" dedi.

Süt, yoğurt, peynir, yumurta, balık, tavuk, et, kuru baklagiller, tam tahıllar, sebze, meyve, zeytinyağı, ceviz gibi besin gruplarını enerji ihtiyacınıza uygun miktar ve porsiyonlarda dengeli ve düzenli olarak tüketilmesinin önemli olduğunu belirten Güngör, "Tam tahıllı gıdalar, yulaf, kuru baklagiller, enginar, kereviz, bezelye, brokoli, ıspanak, patates gibi taze sebze ve muz, elma, ayva gibi taze meyveler, çiğ kuruyemişler ve kuru meyvelere günlük beslenme planınızda mutlaka yer verin."

"Günde 3 litre su tüketin. Güvenli bitki çayı, ayran, çorba, meyve suyu, komposto tüketerek sıvı alımınızı artırın. Basit şeker içeren yüksek kalorili tatlılar, çikolatalar tüketmeyin. Yerine az şekerli sütlü tatlı, basit şeker ilave edilmemiş komposto, kakao, bal, pekmez ile tatlandırılmış besinler tercih edin."

"Düşük kalorili diyetler bazal metabolizma hızını düşürür ve anne sütünün veriminin azalmasına sebep olur. Bu dönemde hızlı kilo kayıpları yerine, ideal kilo kayıpları hedefleyin. Gebelik sonrası, emziklilik döneminde ilk 6 ay anne sütü önemlidir. Annenin sağlıklı-dengeli ve çeşitli bir beslenme planı ile süt miktarını-kalitesini artırmak ve ideal kilo kaybı sağlamak mümkündür. Beslenme uzmanına danışmak, enerji ve besin öğeleri ihtiyacına uygun, kişiye özgü diyet planı uygulamak bu süreci sağlıkla sürdürmeyi sağlayacaktır" şeklinde konuştu.