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İran, Basra Körfezi'nde 2 yabancı gemiye el koydu!

İran, Basra Körfezi'nde 2 yabancı gemiye el koydu!

İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 yabancı gemiye el koyduğunu duyurdu.

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İran devlet televizyonuna konuşan Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğamiral Muhammed Şerif Şir Ali, Basra Körfezi'nde Panama ve Tanzanya bayraklı 2 petrol tankerine kaçak akaryakıt taşıdıkları gerekçesiyle el koyduklarını söyledi.

İranlı komutan, el konulan gemilerde 1,5 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini ifade etti.

Gemilerdeki toplam 37 kişilik mürettebatın gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildiğini aktaran Şir Ali, mürettebatın uyrukları hakkında bilgi vermedi.

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