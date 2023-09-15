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Diyarbakır'da uyuyakalan sürücü elektrik direğine çarptı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da uyuyakalan sürücü elektrik direğine çarptı!

Diyarbakır Çınar'da seyir halindeki pikapın uyuyakalan sürücüsü elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada uyuyakalan sürücü yaralandı.

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Kaza, Çınar ilçesi Aktepe köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 33 DD 104 plakalı pikap sürücüsü, seyir halindeyken uykuya daldı. O esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisine sıkışan sürücüyü çıkararak hastaneye sevk etti.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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