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Filenin Sultanları'nda hedef 2024 Paris Olimpiyatları!

Filenin Sultanları'nda hedef 2024 Paris Olimpiyatları!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyat bileti için parkeye çıkacak. Ay-yıldızlılar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ilk maçında yarın Porto Riko ile karşılaşacak.

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2023 Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu, dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya’nın başkenti Tokyo’da, 16-24 Eylül 2023 tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri çalışmalarını sürdürüyor. Elemelerde B Grubu’nda yer alan milliler, ev sahibi Japonya’nın yanı sıra Porto Riko, Bulgaristan, Peru, Arjantin, Brezilya ve Belçika ile karşılaşacak.

Olimpiyat Elemeleri’nde gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, Paris 2024 biletini alacak. Filenin Sultanları’nın maç programı şöyle:

16 Eylül Cumartesi
07.00 Türkiye - Porto Riko

17 Eylül Pazar
07.00 Türkiye - Bulgaristan

19 Eylül Salı
07.00 Türkiye - Peru

20 Eylül Çarşamba
07.00 Türkiye - Arjantin

22 Eylül Cuma
10.00 Türkiye - Brezilya

23 Eylül Cumartesi
13.30 Türkiye - Japonya

24 Eylül Pazar
10.00 Türkiye - Belçika

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