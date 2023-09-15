Emekliye zam düzenlemesi! Hande Fırat ekonomi yönetimiyle görüştü haberi duyurdu

Emekliye zam düzenlemesi ocak ayında yapılacak. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, ekonomi yönetiminden edindiği bilgileri CNN TÜRK'te paylaştı. Buna göre emekliye ekim ve kasım ayında zam verilmeyecek, ocak ayında kademeli zam yapılacak. Yani düşük maaş alana yüksek oranda zam yapılacak.

Abone ol

Emekliye ek zam çalışmasının olmadığını, düzenlemenin ocak ayında yürürlüğe gireceğini söyledi. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, emekliye zam çalışmasıyla ilgili edindiği bilgileri Gece Görüşü programında açıkladı.

Fırat, emekliye ocakta yapılması planlanan zamla ilgili son bilgileri de verdi. Emekliye kademeli zam çalışması yapıldığını söyledi. Hande Fırat, emeklilere Cumhuriyet’in 100. Yılına özel ikramiye verileceği iddiasına da değindi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in duyurduğu kur korumalı mevduat sisteminden kademeli çıkış nasıl olacak? sorusuna “KKM'den çıkış değil, politika yatay seyir. Yani çıkmak isteyen çıksın, kalmak isteyen kalsın ama mümkünse yenisi olmasın. Ekonomi yönetiminin derdi TL’nin değer kazanması” ifadelerini kullandı.

“Emekliler için evet Cumhurbaşkanı’nın talimatı var. Ancak ocak ayına kadar bir şey ödenmesi konusunda çalışma yok. Seyyanen zam yok. Ocak ayından geçerli olacak şekilde çalışma var. Bu çalışma da kademeli olacak. Düşük alana daha çok, daha çok alana daha düşük oranda zam yapılarak bakanlık çalışma yürütüyor” sözlerini kullandı.