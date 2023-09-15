Pendik'te anne-oğulun küfürler yağan kavgası kameralara yakalandı!

İstanbul Pendik'te bilinmeyen bir nedenle kavga eden anne ve oğulun kavgası vatandaşların telefonların yansıdı.

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Olay dün, öğle saatlerinde Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başlayan anne ve oğulun kavgasında hakaretler havada uçuştu.

Büyüyen sözlü tartışmada genç şahıs, kendisine vurmaya çalışan annesine karşılık verdi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.