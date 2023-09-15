BIST 8.125
DOLAR 26,98
EURO 28,79
ALTIN 1.664,57
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Pendik'te anne-oğulun küfürler yağan kavgası kameralara yakalandı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Pendik'te anne-oğulun küfürler yağan kavgası kameralara yakalandı!

İstanbul Pendik'te bilinmeyen bir nedenle kavga eden anne ve oğulun kavgası vatandaşların telefonların yansıdı.

Abone ol

Olay dün, öğle saatlerinde Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başlayan anne ve oğulun kavgasında hakaretler havada uçuştu.

Büyüyen sözlü tartışmada genç şahıs, kendisine vurmaya çalışan annesine karşılık verdi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Emekliye zam düzenlemesi! Hande Fırat ekonomi yönetimiyle görüştü haberi duyurdu
Emekliye zam düzenlemesi! Hande Fırat ekonomi yönetimiyle görüştü haberi duyurdu
Filenin Sultanları'nda hedef 2024 Paris Olimpiyatları!
Filenin Sultanları'nda hedef 2024 Paris Olimpiyatları!
Dünyada her 6 çocuktan biri aşırı yoksulluk içinde yaşıyor!
Dünyada her 6 çocuktan biri aşırı yoksulluk içinde yaşıyor!
Uzmanı 'Her Şeyin Başı Sağlık'ta açıklıyor! En sık görülen eklem hastalıkları...
Uzmanı 'Her Şeyin Başı Sağlık'ta açıklıyor! En sık görülen eklem hastalıkları...
Kurtköy TEM otoyolunda 4 araç zincirleme kazaya karıştı: 2 yaralı
Kurtköy TEM otoyolunda 4 araç zincirleme kazaya karıştı: 2 yaralı
İran, Basra Körfezi'nde 2 yabancı gemiye el koydu!
İran, Basra Körfezi'nde 2 yabancı gemiye el koydu!
Depremzedelere iğrenç tuzak! 'Kiralık ev' vaadiyle kandırıp...
Depremzedelere iğrenç tuzak! 'Kiralık ev' vaadiyle kandırıp...
Türkiye çelik kapı ihracatını 3 katına çıkarmayı hedefliyor!
Türkiye çelik kapı ihracatını 3 katına çıkarmayı hedefliyor!
Çin'den ABD'ye karşı flaş hamle! Yaptırım kararını dünyaya ilan ettiler
Çin'den ABD'ye karşı flaş hamle! Yaptırım kararını dünyaya ilan ettiler
Yanlış yöntemler hem sizi hem bebeğinizi sağlığınızdan edebilir! Doğum sonrası sağlıklı kilo vermenin püf noktaları
Yanlış yöntemler hem sizi hem bebeğinizi sağlığınızdan edebilir! Doğum sonrası sağlıklı kilo vermenin püf noktaları
Bilgi ve iletişim sektöründeki firma sayısı 10 yılda yüzde 131,7 arttı!
Bilgi ve iletişim sektöründeki firma sayısı 10 yılda yüzde 131,7 arttı!
Şanlıurfa'ya aracını satmak için gitti, yediği yemek kabusu oldu
Şanlıurfa'ya aracını satmak için gitti, yediği yemek kabusu oldu