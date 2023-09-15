15 Eylül altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu?

Altın fiyatları bir yükseliyor bir düşüyor. Dün kapanışta yükselişe geçen altın haftanın son işlem gününde de bu yükselişini devam ettiriyor. Altın yatırımcısı çeyrek altın ne kadar oldu araştırmalarını sürdürüyor.Abone ol
Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.655 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 1.664 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.730 lira, Cumhuriyet altını da 11.040 liradan satılıyor.
Analistler, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) beklentilerin üzerinde artış gösterdiğini hatırlatarak, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bunun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 20 Eylül'deki toplantısında faizi sabit bırakacağı yönündeki beklentilerin değişmesi için yeterli olmadığını dile getirdi.