Diyarbakır'da polisler torbacılara göz açtırmadı!

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde narkotik polislerinin 'torbacı' diye adlandırılan uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede 12 Eylül'de sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 4 ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 7'si adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.