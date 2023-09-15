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Diyarbakır'da polisler torbacılara göz açtırmadı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diyarbakır'da polisler torbacılara göz açtırmadı!

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde narkotik polislerinin 'torbacı' diye adlandırılan uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede 12 Eylül'de sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 4 ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 7'si adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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