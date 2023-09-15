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30 bin TL maaşa çoban bulunamıyor! Duruma sitem eden köylüler çözümü böyle buldu

30 bin TL maaşa çoban bulunamıyor! Duruma sitem eden köylüler çözümü böyle buldu

SİVAS'ta büyükbaş hayvan sahipleri çoban bulmakta zorlanıyor. Aylık 30 bin TL teklif edilmesine rağmen çoban bulamayan köylüler, 200 ineği sırayla yaylıma çıkarıyor.

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Son yılların en fazla kazandıran meslekleri arasında yer alan çobanlık mesleği yok olma noktasına geldi. Dolgun maaşa rağmen, çoban olmak isteyeni bulmak zorlaştı. Aylık 30 bin TL teklif edilse de çoban bulmak imkânsız hale geldi. Sivas’ta çoban bulamayan köylüler nöbet sırası oluşturarak köyde bulunan hayvanları yaylıma çıkarıyor.

Merkeze bağlı Gaziköy’de yaşayan büyükbaş hayvan sahipleri hayvanlarını otlatacak çoban bulamayınca kendileri yaylıma çıkarmaya kara verdi. Kendi aralarında sıra sistemi kuran köylüler, hayvanlarını meralarda otlatıyor.

“Çoban bulunmuyor, sırası gelen yaylıma çıkıyor”

Çobanlık sırası gelen Hüseyin Kovlak, “Sığır güdüyoruz, çoban bulunmuyor. Sırası gelen yaylıma çıkıyor. 2 ineği olan 1 gün, 4 ineği olan 2 gün yayıyor. Toplam 200 tane ineğimiz var. Çoban bulamadığımız için köylüler olarak sıraya dizdik. İnek başı bin lira verdik yine bulamadık. 200 inek aylık 30 bin TL yapar, yine bulamadık” dedi.

“Eskiden çobanlık için yalvarıyorlardı, şimdi kimse yüzüne bakmıyor”

Köyde bir dönem muhtarlık yapan Bilal Çekiç, muhtar olduğu dönem çobanlık yapmak için yalvardıklarını ifade ederek, 1999 yılında muhtar seçildim. Çoban bana yalvarıyordu köyün hayvanlarını yaymak için. 2004 yılından bu yana çoban bulamıyoruz. Köyün malı sırayla yayılıyor. Bunları hiç kimse yapmıyor. Eskiden çobanlık veya bekçilik için bana yalvarıyorlardı. Şimdi ise yapmak istemiyorlar. Çok yüksekte paralar veriliyor. Benim zamanımda bu hayvanları 1 buçuk teneke buğdaya yayıyorlardı. Şimdi ise kimse yüzüne bakmıyor” diye konuştu.

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