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Çöp toplama kamyonunun altında kalan yaşlı adam can verdi!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çöp toplama kamyonunun altında kalan yaşlı adam can verdi!

Karabük'te gece saatlerinde çöp toplayan kamyonun altında kalan 84 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kayb etti.

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Aydınlıkevler Mahallesi Yeşilyurt Caddesi'nde gece belediyeye ait M.O. (39) idaresindeki 34 EYJ 725 plakalı çöp toplama kamyonunun çarptığı Cevat Aslan'a (84) kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor. Öte yandan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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