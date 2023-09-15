CHP'li belediyelerde asgari ücret kaç lira oldu? Hadi Özışık yazdı

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, CHP'li belediyelerdeki asgari ücret artışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katkısını kaleme aldı.

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Belediyelerdeki asgari ücret artışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katkısını İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, bugünkü yazısında değerlendirdi.

Her yıl alevlenen asgari ücret artışında hükümeti el yükseltmeye zorlayan Kılıçdaroğlu'nun, CHP'de zor günler geçirdiğine değinenen Özışık, yazısında şu ifadelere yer verdi:

Her asgari ücret arışı sonrası... muhalefet cephesi el yükseltiyordu geçmişte... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nın hakkını teslim edelim... Eleştirmenin ötesinde... CHP'li belediyelerde çalışanların asgari ücretini daha yüksek tutuyordu...

Belediye başkanları tıpış tıpış asgari ücrete yapılan zammın daha üstünde ücret ödüyordu işçilerine...

Kemal Bey tabii zor zamanlardan geçti... İki seçim birden kaybetti... Yetmezmiş gibi... Kendi mahallesinin saldırısı altında... Hele hele Ekrem İmamoğlu'nun baş kaldırması... unuttu galiba CHP'li belediyedelerdeki asgari ücret artışını... İnsanlık namına... Bana gelen "Belediyelerdeki asgari ücret kaç lira oldu?" mesajından yola çıkarak hatırlatayım istedim...

Hadi Özışık'ın yazısının tamamı için tıklayın