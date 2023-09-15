Kemal Kılıçdaroğlu'nu hapse atarlar mı?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrılmış. Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu, "Sanık Kemal Kılıçdaroğlu" başlığı ile duyurdu bu haberi.

Sebep?

Hikaye eski... 9 yıl önce...

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da yaptığı konuşma:

- 17 ve 25 Aralık’ta Cumhuriyet tarihimizin en büyük yolsuzluğu oldu, gerçekleşti. Bir hükümetin bir devleti nasıl soyduğuna tanık olduk. Sonunda bir soruşturma komisyonu kuruldu. TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek mahkemeye başvuruyor. Diyor ki, 'Komisyonla ilgili olarak yayın yasağı getirin. TBMM’de kurulan komisyonla ilgili yayın yasağı getirin." Ve mahkemeden karar çıkarıyor. Ne zamandan beri TBMM hırsızların hamisi konumuna geldi Sayın Cemil Çiçek, bunu bir açıklar mısın? Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görevi bu mudur? Senin görevin başka bir şey. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin itibarını korumaktır. Yayın yasağı getirerek kimlere arka çıkıyorsun sen?”

FETÖ'cü hain tayfa ne diyorsa... Kılıçdaroğlu aynısını tekrarlıyor...

Onların kirli yüzünü haykırmak yerine, Meclis çatısı altında kendisine servis edilen görüntülerle toplumun karşısına çıkıyor...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "hırsız"lıkla suçladığı isimlerden biri de Erdoğan Bayraktar'dı... Çevre ve Şehircilik eski Bakanı... O da mahkemeye dilekçe verdi, davacı oldu... Kılıçdaroğlu'na bir fırsat tanıdı yani... İspatlama fırsatı...

31 Ekim 2016... Savcılık iddianame hazırladı ama dokunulmazlık zırlı vardı Kemal Bey'in... Aslında o dönemde kendi rızasıyla gidip "hırsız" dediği kişileri bir bir deşifre edebilirdi... Gel zaman git zaman, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olunca... hakkında kamu davası açıldı.... Barış'ın "Sanık Kemal Kılıçdaroğlu" dediği haberin hikayesi bu...

Avukat Celal Çelik'in Barış Terkoğlu'na yaptığı açıklamada öğreniyoruz ki, Kemal Kılıçdaroğlu dava açıldığı bilgisini alınca pek mutlu olmuş.

Niye?

İspat edecekmiş!

Eder mi, edebilir mi bilmem ama... Bu mahkeme celbi, Kılıçdaroğlu'na can simidi olacak... Nasıl mutlu olmasın Bay Kemal... Tam da kendi mahallesindeki sivri uçlu kalemlerin vücudunda yaralar açtığı bir dönemde...

Resti çekmiş bile... Mahkeme heyetine "Ben Kemal geliyorum" demiş...

- Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu korkar ve susar. Davayı açan da açma talimatı veren de Kılıçdaroğlu’nu tanımıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, haksızlığa boyun eğecek bir adam değildir...

Korkulacak bir şey yok aslında... Yaygaraya da gerek yok... "Hırsız" demişsin vakti zamanında... Adam da, "Ben hırsız değilim kardeşim varsa elinde istapta" demiş...

İşte sana fırsat... Avukatın da söylemiş zaten... Mutlu olmuşsun... 17-25'te olan biteni ispatlama fırsatı geçmiş eline... Git, ispatla kahraman ol... Hepimiz yargılanıyoruz, hepimiz bu tür davalardan hakimin karşısına çıkıyoruz... Korkma tabii... Korkulacak bir şey yok çünkü...

BELEDİYELERDEKİ ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLDU?

Her asgari ücret arışı sonrası... muhalefet cephesi el yükseltiyordu geçmişte... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nın hakkını teslim edelim... Eleştirmenin ötesinde... CHP'li belediyelerde çalışanların asgari ücretini daha yüksek tutuyordu...

Belediye başkanları tıpış tıpış asgari ücrete yapılan zammın daha üstünde ücret ödüyordu işçilerine...

Kemal Bey tabii zor zamanlardan geçti... İki seçim birden kaybetti... Yetmezmiş gibi... Kendi mahallesinin saldırısı altında... Hele hele Ekrem İmamoğlu'nun baş kaldırması... unuttu galiba CHP'li belediyedelerdeki asgari ücret artışını... İnsanlık namına... Bana gelen "Belediyelerdeki asgari ücret kaç lira oldu?" mesajından yola çıkarak hatırlatayım istedim...

MERAL AKŞENER NE YAPTIĞININ FARKINDA MI?

Kürşat Zorlu son kez duyurdu:

- 81 ilde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz.

Gazeteciler sordu:

- Kesin mi, son kararınız mı? İstanbul ve Ankara dahil mi bu 81 ile?

Kürşat Zorlu, kesin ve kararlı konuşunca... "Meral Akşener ne yaptığının farkında mı?" teraneleri başladı.... Barış Yarkadaş başı çekiyor... Deniz Zeyrek onu takip ediyor... Diğerlerini saymıyorum... hepsi bir olmuş Meral Akşener'e ayar veriyor...

Ekrem İmamoğlu, "İstanbul İttifakı" diyor ya... Meral Akşener'e ayar vermek yerine... Kılıçdaroğlu'nun kapısını çalsalar ya... Verseler ya Akşener'e verdikleri aklı...

-"İstanbul'u kazanmanın yolu, Ekrem İmamoğlu'nu İYİ Parti'ye vermekten geçer" deseler ya...

Ahmet Hakan demiş işte...

"Olur mu öyle şey" demeyin vallahi olur... Yahu toplamda 39 milletvekili vermiş Kemal Kılıçdaroğlu... Ümit Özdağ'a İçişleri, Milli Eğitim ve Turizm Bakanlığı vermiş... Yetmemiş MİT Başkanlığı'nı lütfetmiş... 6'lı masaya herkesi buyur etmiş, heysine Cumhurbaşkanı Yardımcısı sıfatı kazandırmış... vermiş te vermiş... Ekrem İmamoğlu ne ki! İzmir'i de Ekrem Başkan'la birlikte versin ki... Tam da Deniz Zeyrek'in dediği o "beka" sorununu kökten çözülmüş olsun...