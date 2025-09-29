Tayyip Erdoğan “Netanyahu’nun dostu” öyle mi?

Özgür Özel iyiden iyiye saçmalamaya başladı, “Lan” dedi yetmedi, şu dedi, bu dedi yetmedi… Şimdi de “Netanyahu'nun dostu” diyor Erdoğan için. Bu sözler karşısında söyleyecek çok şey var, iyisi mi susmak ve Özgür Özel’i kendi haline bırakmak. Tedavisi mümkün olmayan bir hastalıkla mücadele ediyor çünkü!

“Netanyahu'nun dostu” dediği Recep Tayyip Erdoğan, daha dün yahu daha dün… Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Netanyahu’nun bir katil, bir soykırımcı olduğunu haykırdı… Trump’un Sözcü’sü veya Halk TV’si konumunda olan Fox’ta Gazze’deki soykırımı bütün detaylarıyla anlattı, bir kez daha “Dünya 5’ten büyüktür” dedi… BM Genel Kurulu’nda soykırıma sessiz kalanların gözüne gözüne o fotoğrafları sokan da Erdoğan’dı…

Bu mu dostluk Özgür Bey?

Ne diyor:

“Biz Netanyahu’ya düşmanız, Filistin’e dostuz. Biz, Deniz Gezmiş ve arkadaşları Filistin’e nasıl destek verdiyse, o desteği veririz.”

Özgür Özel’in zehirli diline karşılık bir hatırlatmada bulunmak istiyorum.

Hamas’ın “terörist” olduğunu ilk kim söyledi?

Netanyahu?

Netanyahu’nun ipini elinde tutan Trump ne dedi Hamas için?

“Terörist!”

Özgür Özel’in “Netanyahu’nun dostu” dediği Erdoğan ne dedi?

“Hamas terör örgütü değil!”

Geçmişi geçmişte bırakalım, daha dün Trump’un Fox’unda sunucunun sorusuna karşılık “Ben dün ne dediysem aynısını söylüyorum, Hamas terörist değil” demedi mi Erdoğan?

Netanyahu'ya ve Trum’a karşı aslan kesilen Özgür Özel ne demişti Hamas için?

Bu konuda üç ayrı görüşü var Özgür Özel’in:

27 Ekim 2023: “Hamas'ın terör örgütü olarak kabul edilmemesi son derece utanç verici.” 12 Mart 2024: “Hamas’ın yaptığı terör eylemidir.” 13 Mart 2024: “Bugüne kadar Hamas'a terör örgütü demedim.”

Erdoğan’ın Hamas için bugüne kadar zikzak yapmadan sadece “Hamas terör örgütü değil” dediğini vicdanı, izanı, namusu olan herkes biliyor, şahitlik ediyor. Özgür Özel herkesin net konuştuğuna şehadet edeceği Erdoğan için “Netanyahu’nun dostu” diyor… Peki sen kimin dostusun Özgür Bey? Netanyahu ne dediyse sen aynısını tekrarladın Hamas Örgütü konusunda… Seninki dostluk mu yoksa sözcülük mü?

ERDOĞAN BUNLARI BÖYLE DELİRTTİ!

Atilla Taş’ın X’deki paylaşımını gördünüz mü? Şaşı olmuş arkadaş, daha doğrusu şaşı taklidi yapıyor… Hareketleri ise bir deliden farklı değil… “Recep Tayyip Erdoğan” diyerek kendini helak ediyor. Aklınca, Erdoğan’a gönül veren, Erdoğan’a can katan, Erdoğan’a oy veren seçmeni aşağılıyor.

“Ham çökelek” ile sevmiştik bu adamı! Siyasi görüşüne, kime oy verdiğine, bakmadan hem de… AK Parti’nin iktidarı uzadıkça, “Muhtar bile olamaz” dedikler Erdoğan halkın nazarında büyüdükçe… bunlar işte böyle delirdi..

Allah’ın şifası eksik olsun üzerinden