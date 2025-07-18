Özgür Özel neden her gece Akın Gürlek kabusu görüyor?

Özgür Özel’in vakti olmadığı için televizyon izlediğini zannetmiyorum. TRGT’de kim ne dedi bilmesi mümkün değil. Ya birileri ekranda konuşulanları yazıya döküp önüne koyuyor, ya da birileri kulağına yarım yamalak fısıldıyor!

TGRT’nin, TRT’nin, Turkuvaz’ın… bir çok yayın organının yakasını bırakmıştı epey süre. Ne olduysa, düzenlediği mitingde, önce TGRT ve diğer yayın kuruluşlarını boykot etti… “İzlemeyin” dedi… sonra TRGT’nin patronu Mücahit Ören’i isim vererek hedef gösterdi:

“Hele hele var bir TEE GEE REE TEE. Kardeşim, buranın sahibi Mücahit Ören değil mi, Amerikan vatandaşı değil mi? İncil’i koydular, elini üstüne bastı, ant içti Amerika için. Bu Mücahit Ören mi millî? Bu meydanı vermeyen yandaşların hiçbirisini izlemiyoruz. Her türlü yalan haber orada, iftiracı orada. Atatürk’ün partisine kara çalmaya çalışan bu TGRT milliymiş.”

“Kızım sana diyorum gelinim sen anla” misali TGRT’yi hedef alıyor, Mücahit Ören’i yuhalatıyor ama, hedefindeki asıl kişi veya kişiler, CHP’li olduğu halde, gerçekleri haykıran Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır, Nuray Başaran’dan başkası değil…

“Kov” diyor aslında!

Mücahit Ören’in Barış Yarkadaş’ı, Gürkan Hacır’ı… kovmasını istiyor Özgür Özel… Bu yüzden celalleniyor, yu yüzden Mücahit Ören’in ABD vatandaşlığından dem vuruyor. İyi de adama sormazlar mı CHP’nin en has isimlerinden Selin Saye Böke hangi ülkenin vatandaşı? ABD vatandaşı, daha doğrusu çift vatandaş olmak ayıpsa, önce Selin Hanım’a höykürmesi gerekmiyor mu?

Kopmuş gidiyor Özgür Bey, her Silivri ziyareti dönüşü arıza yapıyor. İçeri girmeden önce her şey normal, çıktıktan sonra ayarları bozulmuş bir şekilde konuşuyor.

Akın Gürlek’e sallıyor, zihnindeki zehiri sağa sola saçıyor habire. “Rüyana girerim, kabusun olurum” diyor. Bir konuda haklı, tiz sesiyle konuşurken, boynundaki damarların kabarması korkutucu oluyor gerçekten!

Özgür Özel’in bu kadar hırçın olmasının sebebi gerçekten çok merak ediyorum. Huzursuz bir şekilde çıkıyor karşımıza. Zihin bulanıklığı her geçen gün artıyor. “Kabusun olurum” diyor ya Akın Gürlek’e. İşte tam bu noktada aklıma “Acaba kim kimin kabusu” sorusu geliyor!

Kim sahi?

Kim kime daha fazla kabus yaşatıyor?

TURHAN ÇÖMEZ’İN SORU SORMAYA HAKKI VAR MI?

Elbette var; kime soruyorsa, milletvekili olarak cevap beklemeye, alamıyorsa ısrarlı olmaya… yeri göğü inletmeye hakkı var. Ancak milletvekilinin yalan bilgi yaymaya, olmayan bir şeyi varmış gibi göstermeye, iftira atmaya hakkı yok!

Turhan Çömez, haklıyken kendisini haksız duruma düşüren bir X paylaşımı yaptı… “Sadece Bursa’da Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'ndan 36 öğrenci tam puan almış" iddiası yalan çıktı. Buna rağmen, çıkıp özür dilemedi. Özür dilemek bir yana, Meclis’teki AK Parti sıralarını yalancılıkla suçladı… Okul müdürünün Türkiye’deki LGS şampiyonlarının toplu fotoğrafını siteye koymasını fırsat bilerek, “işte belge” dedi Turhan Bey!

X paylaşımını silmedi. Yeni bir paylaşım yaptı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i ve tabii ki iktidarı suçladı.

Aynı Turhan Çömez, 2018 yılında Sabahattin Önkibar’a da yanlış bilgi vererek, olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermişti!

Huylu huyundan vazgeçmiyor demek ki!