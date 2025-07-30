Sedef Kabaş şıp diye bulmuş orman kundakçılarını!

Aşağılık bir yaratık Türkiye’yi yangın yerine çevirdi. Kimileri de bu yaratıkların yaptığı alçaklığı fırsat bilerek iktidarı hırpalamanın derdine düştü.

Düne kadar PKK, bugün FETÖ… Yok birbirinden farkları… Tam da dedikleri gibi büyük yangınlar çıkarıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve AK Parti iktidarını zora sokmak istiyorlar. Ama onların bir hesabı varsa Allah’ın da bir hesabı var… Ve Cenab-ı Allah o hesabı ahirete bırakmadı. Kıskıvrak yakalandı o it…

O şerefsizin ifadesini herkes gördü ama yalana, iftiraya doymayanlar hâlâ görmedi… gördüler de çamurlarını Erdoğan’ın paçasına sıçratmak için görmemezlikten geliyorlar.

Alçaklıkta sınır tanımıyorlar… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın geçmişte hakaret eden Sedef Kabaş mesela… algı yapacak ya… O yangınların failini bildiği halde sürekli aynı yalanı tekrarlıyor:

- Yanan ormanların arazisine kim otel yapıyor ya da maden ruhsatı veriyorsa yangını çıkaran odur!

Şıp diye bulmuş kundakçı veya kundakçıları!

FETÖ’nün itine laf yok!

Ne demişti Goebbels:



”Halka büyük yalanlar söyleyin ve bunu sürekli tekrar edin”



Ne yapıyor Sedef?

Her yeni orman yangını sonrası aynı yalanı tekrarlıyor:

”Yanan ormanların arazisine kim otel yapıyor ya da maden ruhsatı veriyorsa yangını çıkaran odur!”



