Özlem Gürses’in Bodrum isyanı ve Mücahit Birinci’nin ihracı!

Özgür Özel bir iddia ortaya attı, Murat Kapki’nin şehadetiyle İBB Borsası oluşturulduğunu söyledi… AK Parti’yi bitirmek, yok etmek için de Mücahit Birinci’nin adını ortaya attı 2 milyonluk talebi de belgeleyen bir şikayet dilekçesi ile…

Mücahit Birinci inkar etmedi, “Ben avukatım herkesle görüşürüm” diyerek kendini savundu ama başta Nedim Şener olmak üzere bir çok gazeteci ve siyasetçi tarafından ağır ifadelerle eleştirildi…

Havada uçuşan küfürler hariç, ben de o eleştirilerin bir çoğuna katılıyorum. Mücahit Birinci ne olursa olsun bu davanın içinde olmamalıydı. Bugünü görebilmeliydi, yaptığı görüşmenin “kirli” bir şekilde AK Parti’ye mal edileceğini tahmin etmeliydi…

Onca itirafıyla İBB soruşturmasını daha da derinleştiren Murat Kapki’yi referans göstererek AK Parti’yi bitirme iddiasıyla kameralarını karşısına geçen Özgür Özel kendi ayağına sıktı doğru… Ama AK Parti bu iddianın üzerine yatmadı, Mücahit Birinci’ye acımadı… Kesin ihraç talebiyle disipline verilince, Mücahit Birinci istifa etmek zorunda kaldı…

İBB soruşturması, CHP’li Muhittin Böcek, baklava kutuları… bir tekine AK Parti’nin yaptığını yaptı mı CHP? Bir kişi disipline sevk edildi mi bu süreçte? Mücahit Birinci kirli, CHP’de soruşturulan herkes ama herkes pürü pak öyle mi? Ha ama birine ses ettiler, haksızlık etmeyeyim! Özlem Çerçioğlu AK Parti saflarına girince, onun yaptığı yolsuzlukları (!) bir bir halka anlattılar!

En azından bunu yaptılar…

Ve peşini bırakmayacaklar Özlem Başkan’ın…

Daha ne vereyim abime…

Özlem Gürses’in Bodrum isyanı!

CHP’li belediye işbaşında olduğu için cılız çıkıyor sesleri. Özlem Gürses bile Bodrum’daki çer çöpü anlatırken, “Kimseyi üzmek istemem ama” diyerek başlıyor söze! Niye üzmüyorsun, üz kardeşim… Bak ne güzel anlatıyorsun Bodrum’daki altyapı yetersizliğini, belediye başkanının beceriksizliğini…

Tatile gideceksiniz, “Nereye?” diye soranlara “Bodrum” cevabı veriyorsunuz. İşittikleriniz daha gitmeden yaptığınız tatil planını yerle yeksan ediyor, yapacağınız tatili yapmadan size zehir ediyor.

Niye?

Su yok mesela!

Gerisini saymaya gerek var mı?

Pahalı lahmacun falan…