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THY uçağında bulunan ceset: Afrika uçuşları incelenecek!

THY uçağında bulunan ceset: Afrika uçuşları incelenecek!

Türk Hava Yolları’nın (THY) dün yaptığı Amsterdam-İstanbul seferi sonrası uçağının iniş takımlarında bulunan cesetle ilgili soruşturma devam ediyor.

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İstanbul Havalimanı'ndaki incelenen kamera kayıtlarına göre herhangi bir bulguya rastlanmazken, olaydan daha önceki günlerde yapılan Afrika uçuşları incelenecek.

THY’nin TC-JOA kuyruk tescilli, Airbus A330 tipi yolcu uçağının iniş takımlarında ekipler tarafından yapılan teknik kontroller sırasında 30-40 yaşlarında Afrikalı olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ceset üzerinde kimlik bulamadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, THY uçağının iki gün boyunca İstanbul Havalimanı'ndan yaptığı uçuşlar öncesi güvenlik kameraları saniye saniye incelendi ve herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Ceset kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Buradan yolcunun kimliğinin tespit edilmeye çalışılacağı öğrenildi.

THY’nin Afrika uçuşları incelenecek

THY’ye ait iniş takımlarında ceset bulunan uçağın, 10 Eylül’de Moritanya’nın başkenti Nouakchott ve oradan Gambiya’nın başkenti Banjul; 11 Eylül’de ise Gabon’un başkenti Libreville ile Angola’nın başkenti Luanda’dan İstanbul’a uçtuğu öğrenildi. Yetkililer kaçak yolcunun bu noktalardan THY uçağına binme ihtimali üzerinde duruyor.

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